15 июня 2018, пятница

Во время грозы в Киеве упавшая ветка смертельно травмировала женщину

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Гроза в Киеве

Гроза в Киеве

Полиция Киева сообщает, что во время грозы в Киеве 14 июня в Голосеевском районе сорвавшаяся с дерева ветка травмировала 34-летнюю девушку.

"Трагический инцидент произошел на улице Голосеевской. На потерпевшую упала ветка от дерева, отколовшейся в результате грозы. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - женщина скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Напомним, вечером в четверг, 14 июня, в столице Украины произошла сильная гроза.

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