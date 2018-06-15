Во время грозы в Киеве упавшая ветка смертельно травмировала женщину

Полиция Киева сообщает, что во время грозы в Киеве 14 июня в Голосеевском районе сорвавшаяся с дерева ветка травмировала 34-летнюю девушку.

"Трагический инцидент произошел на улице Голосеевской. На потерпевшую упала ветка от дерева, отколовшейся в результате грозы. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - женщина скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Напомним, вечером в четверг, 14 июня, в столице Украины произошла сильная гроза.