19 июня 2018, вторник

Во время боевых действий на Донбассе ранен один украинский боец

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В течение вторника, 19 июня, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российских гибридных войск, в результате боевых действий ранен один украинский боец.

Об этом сообщается в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

По данным военных ООС, боевики вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Украинские бойцы открывали огонь в ответ.

В штабе отметили, что ситуация вдоль линии соприкосновения остается контролируемой.

Напомним, что 18 июня террористы 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз вели огонь из тяжелого вооружения. Во время боевых действий ранения получили два украинских военнослужащих.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове