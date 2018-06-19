Во время боевых действий на Донбассе ранен один украинский боец

В течение вторника, 19 июня, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российских гибридных войск, в результате боевых действий ранен один украинский боец.

Об этом сообщается в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

По данным военных ООС, боевики вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Украинские бойцы открывали огонь в ответ.

В штабе отметили, что ситуация вдоль линии соприкосновения остается контролируемой.

Напомним, что 18 июня террористы 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз вели огонь из тяжелого вооружения. Во время боевых действий ранения получили два украинских военнослужащих.