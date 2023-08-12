«Логистика оккупантов сегодня страдает». На трассе Мелитополь — Бердянск загорелся топливозаправщик российских оккупантов — видео 12 августа, 20:17 Волонтеры из InformNapalm разместили видео, на котором видно возгорание топливозаправщика во временно оккупированной Запорожской области (Фото:скриншот из видео, размещенного на informnapalm/Telegram)

Во временно оккупированной части Запорожской области на трассе Мелитополь — Бердянск загорелся топливозаправщик российских оккупантов, который вызвал временное перекрытие сухопутного сообщения в оккупированный Крым.

Об этом говорится в сообщении международной волонтерской группы InformNapalm.

«На трассе Мелитополь — Бердянск горит топливозаправщик российских оккупантов», — заявили в InformNapalm.

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Расследователи добавляют, что этот инцидент привел «к временному перекрытию сухопутного коридора в Крым».

InformNapalm резюмирует, что логистика российских оккупантов «сегодня что-то особенно страдает».

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту слышали серию взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о двух атаках на переправу и работу ПВО.

Российские медиа сообщали, что в результате взрывов на Крымском мосту и перекрытия въездов к переправе, в пробках находятся почти 1300 автомобилей.

