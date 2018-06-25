Во внутренних документах Россия признает Сенцова гражданином Украины - адвокат

Управление российской Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу РФ выдало консульству Украины в Екатеринбурге справку, что украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов имеет гражданство Украины.

Фото соответствующего документа опубликовал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook в воскресенье, 24 июня.

"Осужденный Сенцов О. Г., гражданин Республики Украина, прибыл этапом 9 октября 2017 года", – говорится в справке.

Также указаны его паспортные данные.

Напомним, что Россия не признает украинского гражданства политзаключенных, а это в свою очередь исключает их передачу Украине.

Российская сторона аргументирует это тем, что после аннексии Крыма все его жители автоматически получили российское гражданство. Исключением были те лица, которые в течение месяца официально объявили, что хотят оставить гражданство Украины.

Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждаеет, что Сенцов и Кольченко не объявляли об украинском гражданстве.

Хотя политзаключенные во время судебных заседаний неоднократно подчеркивали, что не получали гражданство РФ, отмечая, что являются гражданами Украины.

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С 14 мая Олег Сенцов держит голодовку протеста. Он требует от России освободить всех политзаключенных-украинцев (почти 70 человек).

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

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