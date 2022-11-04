В Приморском крае РФ власти готовятся к возможным протестам из-за мобилизации и огромных потерь в Украине — Генштаб 4 ноября, 07:26 Генштаб сообщил, что в Приморском крае РФ усиливают полицейский режим из-за возможных протестов (Фото:REUTERS)

Руководство Приморского края РФ вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим из-за возможных протестов.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 4 ноября.

По данным Генштаба, во Владивостоке власти готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения.

Видео дня

Люди выражают недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне против Украины.

Представители российских властей, включая министра обороны Шойгу и кремлевского диктатора, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию по мобилизации призваны 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ об объявлении мобилизации не отменен.

По данным СМИ, нынешней зимой в России может начаться вторая волна мобилизации.