Во Львовской области сообщения о звуках работы ПВО не подтверждены, но была угроза удара ракетами из Беларуси — ОВА

17 ноября, 10:07
Поделиться:
Центр Львова без света (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Центр Львова без света (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг информацию, что утром в четверг, 17 ноября в области работала ПВО.

«Некоторые телеграмм-каналы сообщили, что на Львовщине якобы работает ПВО. По состоянию на 09.42 такой факт не подтверждается», — говорится в его сообщении в Telegram.

Видео дня

По его словам, если будет такая ситуация, он обязательно сообщит.

«Накануне было одно уведомление о воздушной тревоге — в 09:48. Была угроза удара крылатыми ракетами из Беларуси. Не сбылась», — написал он.

https://www.youtube.com/embed/g_5n9yetolc

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и десять дронов-камикадзе.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракеты Львовская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X