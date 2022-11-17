Во Львовской области сообщения о звуках работы ПВО не подтверждены, но была угроза удара ракетами из Беларуси — ОВА 17 ноября, 10:07 Центр Львова без света (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг информацию, что утром в четверг, 17 ноября в области работала ПВО.

«Некоторые телеграмм-каналы сообщили, что на Львовщине якобы работает ПВО. По состоянию на 09.42 такой факт не подтверждается», — говорится в его сообщении в Telegram.

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По его словам, если будет такая ситуация, он обязательно сообщит.

«Накануне было одно уведомление о воздушной тревоге — в 09:48. Была угроза удара крылатыми ракетами из Беларуси. Не сбылась», — написал он.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и десять дронов-камикадзе.