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Во Львовской области женщина умерла от гриппа

Сегодня, 19:28
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flockine/pixabay.com

У женщины грипп перешел в вирусную пневмонию

Во Львовской области зафиксировали вторую смерть от гриппа, сообщил заместитель директора областного Лабораторного центра Олег Когут, передает Укринформ.

Скончалась 66-летняя женщина, жительница Львова.

"Женщина лечилась и умерла дома. Поэтому специалисты устанавливают, какими осложнениями сопровождалось течение болезни. Однако патологоанатомическое исследование установило, что она была поражена вирусом гриппа типа А, который перешел в вирусную пневмонию", - сказал Когут.

Напомним, что 17 декабря 2018 года во Львовской области от осложнений этой болезни умер 51-летний мужчина.

Теги:   Грипп Львов

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