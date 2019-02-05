Во Львовской области женщина умерла от гриппа Сегодня, 19:28 77 Цей матеріал також доступний українською flockine/pixabay.com У женщины грипп перешел в вирусную пневмонию flockine/pixabay.com

Во Львовской области зафиксировали вторую смерть от гриппа, сообщил заместитель директора областного Лабораторного центра Олег Когут, передает Укринформ.

Скончалась 66-летняя женщина, жительница Львова.

"Женщина лечилась и умерла дома. Поэтому специалисты устанавливают, какими осложнениями сопровождалось течение болезни. Однако патологоанатомическое исследование установило, что она была поражена вирусом гриппа типа А, который перешел в вирусную пневмонию", - сказал Когут.

Напомним, что 17 декабря 2018 года во Львовской области от осложнений этой болезни умер 51-летний мужчина.