Во Львовской области женщина умерла от гриппа
Во Львовской области зафиксировали вторую смерть от гриппа, сообщил заместитель директора областного Лабораторного центра Олег Когут, передает Укринформ.
Скончалась 66-летняя женщина, жительница Львова.
"Женщина лечилась и умерла дома. Поэтому специалисты устанавливают, какими осложнениями сопровождалось течение болезни. Однако патологоанатомическое исследование установило, что она была поражена вирусом гриппа типа А, который перешел в вирусную пневмонию", - сказал Когут.
Напомним, что 17 декабря 2018 года во Львовской области от осложнений этой болезни умер 51-летний мужчина.