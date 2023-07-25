На Львовщине задержали блогера, который публично оскорблял военных и оправдывал российскую агрессию 25 июля, 16:22 Задержанный на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских военных (Фото:Офис Генерального прокурора/Facebook)

Во Львовской области правоохранители задержали блогера, который публично оскорблял украинских защитников и поддерживал вооруженную агрессию России. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом во вторник, 25 июля, сообщил Офис генерального прокурора в Facebook.

По данным правоохранителей, мужчина является местным блогером Дрогобыча, который на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников.



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Также преступник неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями Территориальных Центров Компетенции (ТЦК), выгоняя их и называя «шакалами».



По данным Офиса генпрокурора, подозреваемый утверждал, что якобы военные, которые получили ранения на фронте и начали работать в данном учреждении, являются преступниками. Он призывал препятствовать их деятельности, а свои действия снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в социальной сети.



Мужчина также разместил на своем канале видео, где рассказывал, что вручение повесток гражданам Украины является «незаконными и неконституционными» действиями. В видео он предоставлял «советы» относительно того, как разговаривать с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.



Кроме того, на своем YouTube-канале блогер оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, которая началась в 2014 году. Сейчас его задержали.



Задержанного обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины (ч. 1 ст. 114−1, ч. 2 ст. 436−2 УК Украины).

