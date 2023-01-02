Во Львовской области задержали агента РФ, поселившегося возле объекта энергетической инфраструктуры

2 января, 13:31
Поделиться:
Задержанный приехал из Донбасса под видом «вынужденного переселенца» (Фото:СБУ)

Задержанный приехал из Донбасса под видом «вынужденного переселенца» (Фото:СБУ)

В ходе многоэтапной спецоперации во Львовской области задержан российских агент.

Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
Предателя, сливавшего бывшей однокласснице из «ДНР» адреса бомбоубежищ, приговорили к 11 годам тюрьмы

Злоумышленником оказался житель Донбасса, перебравшийся на запад под видом «вынужденного переселенца».

Видео дня

С началом полномасштабного вторжения РФ он занимался сбором разведданных о Силах обороны на Лиманском направлении, а, переехав, поселился вблизи одного из объектов энергетической инфраструктуры региона.

«Сотрудники СБУ разоблачили приспешника врага при попытке скрытого сбора и передачи сведений через «связного» в рядах террористических группировок «ДНР», — рассказали в украинской спецслужбе.

https://www.youtube.com/watch?v=nNzbjBKZtI8
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Львовская область Российская агентура Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X