Во Львовской области задержали агента РФ, поселившегося возле объекта энергетической инфраструктуры 2 января, 13:31 Задержанный приехал из Донбасса под видом «вынужденного переселенца» (Фото:СБУ)

В ходе многоэтапной спецоперации во Львовской области задержан российских агент.

Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленником оказался житель Донбасса, перебравшийся на запад под видом «вынужденного переселенца».

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С началом полномасштабного вторжения РФ он занимался сбором разведданных о Силах обороны на Лиманском направлении, а, переехав, поселился вблизи одного из объектов энергетической инфраструктуры региона.

«Сотрудники СБУ разоблачили приспешника врага при попытке скрытого сбора и передачи сведений через «связного» в рядах террористических группировок «ДНР», — рассказали в украинской спецслужбе.