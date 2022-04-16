Во Львовской области ВСУ сбили четыре крылатые ракеты, выпущенные РФ из самолетов Су-35

16 апреля, 10:24
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Украинская ПВО сбила четыре ракеты (Фото:Максим Козицкий/Telegram)

Украинская ПВО сбила четыре ракеты (Фото:Максим Козицкий/Telegram)

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Утром 16 апреля из самолетов Су-35 российские оккупанты выпустили ракеты по Львовской области. Четыре ракеты были уничтожены ПВО ВСУ.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

«Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты!» — сообщил он.

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Отмечается, что истребители оккупантов взлетали с аэродрома Барановичи (Беларусь).

Ранее сообщалось, что во Львовской области во время воздушной тревоги, начавшейся в 05:46 и продолжавшейся до 07:02, работали силы противовоздушной обороны ВСУ.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Крылатая ракета Львовская область Российские самолеты Война России против Украины

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