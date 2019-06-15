Во Львовской области военный по неосторожности застрелил своего сослуживца Вчера, 13:35 Цей матеріал також доступний українською ГБР По данным следствия, подозреваемый нажал на спусковой крючок непроизвольно ГБР

Государственное бюро расследований начало расследование смерти военнослужащего в одной из воинских частей Львовской области.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, инцидент произошел 9 июня.

По предварительным данным, военнослужащий, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок, из-за чего произошел «несанкционированный выстрел».

Выпущенная пуля попала в одного из его сослуживцев, который был госпитализирован, однако в итоге скончался в больнице от полученного ранения.

Военному, который непроизвольно нажал на спусковой крючок, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием).

Сейчас он взят под стражу. В случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.