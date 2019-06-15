Владислав Иноземцев
Используйте это
Ульяна Супрун
Красота, которая требует жертв. Когда можно носить высокие каблуки
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Джуди Демпси
Ахиллесова пята Европы
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Во Львовской области военный по неосторожности застрелил своего сослуживца

Вчера, 13:35
Цей матеріал також доступний українською
Во Львовской области военный по неосторожности застрелил своего сослуживца - фото

ГБР

По данным следствия, подозреваемый нажал на спусковой крючок непроизвольно

Государственное бюро расследований начало расследование смерти военнослужащего в одной из воинских частей Львовской области.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, инцидент произошел 9 июня.

По предварительным данным, военнослужащий, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок, из-за чего произошел «несанкционированный выстрел».

Выпущенная пуля попала в одного из его сослуживцев, который был госпитализирован, однако в итоге скончался в больнице от полученного ранения.

Военному, который непроизвольно нажал на спусковой крючок, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием).

Сейчас он взят под стражу. В случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.

Теги:   Львовская область Убийство Украинские военные

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 00:10

img
В центре Киева прогремел взрыв
Страны

Сегодня, 10:09

img
В Гонконге во время массовых акций протеста погиб один человек
Политика

Вчера, 23:39

img
В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для досрочных выборов в Раду

ТОП 3

События

Сегодня, 01:59

img
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
14488
События

Вчера, 11:23

img
ДТП возле автовокзала в Киеве: погибли четыре человека
10743
Компании/Рынки

14 июня, 18:06

img
Телеканал ZIK купил нардеп из окружения Медведчука
4465

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной