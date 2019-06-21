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Во Львовской области в результате удара молнии погибла молодая женщина

Сегодня, 10:36
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Во Львовской области в результате удара молнии погибла молодая женщина - фото

ronomore/pixabay

Пострадавшая была госпитализирована, однако скончалась от полученных травм

В селе Малый Дорошев Жовковского района в 25-летнюю местную жительницу ударила молния.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается, инцидент произошел, когда женщина возвращалась домой с поля.

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Пострадавшая была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи, однако в результате полученных травм она скончалась.

В связи с этим в ОГА напомнили, что при приближении грозы лучше воздержаться от поездок в лес, поле или к водоему.

Теги:   Молния Угроза Погода Львовская область

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