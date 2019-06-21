Во Львовской области в результате удара молнии погибла молодая женщина Сегодня, 10:36 Цей матеріал також доступний українською ronomore/pixabay Пострадавшая была госпитализирована, однако скончалась от полученных травм ronomore/pixabay

В селе Малый Дорошев Жовковского района в 25-летнюю местную жительницу ударила молния.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается, инцидент произошел, когда женщина возвращалась домой с поля.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи, однако в результате полученных травм она скончалась.

В связи с этим в ОГА напомнили, что при приближении грозы лучше воздержаться от поездок в лес, поле или к водоему.