Во Львовской области в результате удара молнии погибла молодая женщина
Сегодня, 10:36
В селе Малый Дорошев Жовковского района в 25-летнюю местную жительницу ударила молния.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается, инцидент произошел, когда женщина возвращалась домой с поля.
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Пострадавшая была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи, однако в результате полученных травм она скончалась.
В связи с этим в ОГА напомнили, что при приближении грозы лучше воздержаться от поездок в лес, поле или к водоему.