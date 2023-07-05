Буллинг в школе: во Львовской области уволили и оштрафовали учительницу, которая дралась с учеником 5 июля, 09:22 Учительница и ученик в школе (Фото:Скриншот/zaxid.net)

Во Львовской области суд признал виновной 52-летнюю учительницу, которая оказалась в центре скандала после драки с учеником в помещении школы.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Соответствующее решение принял Николаевский районный суд Львовской области.

После конфликта учительницу уволили с работы. По словам учеников и родителей, она систематически травила учеников и оскорбляла военных ВСУ.

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По данным правоохранителей, 52-летняя учительница английского языка Николаевского ОЗСО I-III ст. № 2 систематически совершала буллинг учеников 7-го класса. В частности, имел факт физического насилия над семиклассником. В школьном коридоре она «навалилась на ученика и, применяя силу, отбирала у него мяч».

В судебном заседании педагог свою вину не признала, не согласилась с составленным в отношении нее протоколом о совершении буллинга. По ее словам, она не травила школьников, а отбирала у ученика мяч, поскольку он с другими играл им в коридоре школы.

Учительница заявила, что «не применяла физической силы к ребенку, однако, в определенный момент потеряла равновесие и упала на ребенка так, чтобы не нанести ему вреда».

Семиклассник, с которым у учительницы возник конфликт, рассказал, что он с одноклассниками играли в волейбол, не услышали вовремя звонок и опоздали на урок, но учительница не позволила зайти в класс.

Также ученица и мать одного из учеников рассказали, что учительница оскорбляет военных. В частности ученица рассказала, что слышала от педагога оскорбления в адрес ВСУ, в частности «учительница говорила, что воины на фронте такие же тупые, как и ученики класса, и никогда не победят».

