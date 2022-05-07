Во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам 7 мая, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Сейчас готовятся документы для выдворения злоумышленника из Украины (Фото:Facebook / Управление СБ Украины во Львовской области)

СБУ во Львовской области разоблачила россиянина, который наносил ущерб государственной безопасности.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщает в Facebook Управление СБ Украины во Львовской области.

«Мужчина вел политику поддержки российской агрессии, возввеличивал руководство России и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий», — говорится в сообщении.

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Как сообщает СБУ, длительное время мужчина скрывался в одном из домов недалеко от стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там осуществляются превентивные меры для предотвращения диверсий.

Готовятся документы для выдворения злоумышленника из Украины.

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