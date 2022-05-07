Во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам
Сейчас готовятся документы для выдворения злоумышленника из Украины (Фото:Facebook / Управление СБ Украины во Львовской области)
СБУ во Львовской области разоблачила россиянина, который наносил ущерб государственной безопасности.
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Об этом сообщает в Facebook Управление СБ Украины во Львовской области.
«Мужчина вел политику поддержки российской агрессии, возввеличивал руководство России и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий», — говорится в сообщении.
Как сообщает СБУ, длительное время мужчина скрывался в одном из домов недалеко от стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там осуществляются превентивные меры для предотвращения диверсий.
Готовятся документы для выдворения злоумышленника из Украины.
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