Во Львовской области с рельсов сошел грузовой вагон. Задерживаются 12 пассажирских поездов

22 июня, 23:56
Цей матеріал також доступний українською
Укрзализныця (Фото:Укрзализныця / Facebook)

Укрзализныця (Фото:Укрзализныця / Facebook)

Во Львовской области на участке Задворье — Красное сошел с рельсов грузовой вагон, из-за чего ожидаются задержки ряда пассажирских поездов.

Как сообщает Укрзализныця, задержатся следующие поезда:

  • № 18/17 Львов — Харьков;
  • № 258/260 Ивано-Франковск — Чернигов, Сумы;
  • № 26/236 Черновцы, Рахов — Одесса;
  • № 60/59 Чоп — Киев;
  • № 32/31 Перемышль — Запорожье;
  • № 92/91 Львов — Киев;
  • № 2/1 Ивано-Франковск — Харьков;
  • № 12/11 Львов — Одесса;
  • № 82/81 Ужгород — Киев;
  • № 36/38 Перемышль, Ужгород — Одесса;
  • № 56/55 Рахов — Киев;
  • № 749/750 Киев — Львов, Киев — Вена.
Видео дня

Время задержки можно отслеживать на портале uz-vezemo.com, информация обновляется каждый час.

Железнодорожники уже работают над возобновлением движения.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Укрзализныця Поезда Львовская область

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X