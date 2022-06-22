Во Львовской области с рельсов сошел грузовой вагон. Задерживаются 12 пассажирских поездов 22 июня, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця (Фото:Укрзализныця / Facebook)

Во Львовской области на участке Задворье — Красное сошел с рельсов грузовой вагон, из-за чего ожидаются задержки ряда пассажирских поездов.

Как сообщает Укрзализныця, задержатся следующие поезда:

№ 18/17 Львов — Харьков;

№ 258/260 Ивано-Франковск — Чернигов, Сумы;

№ 26/236 Черновцы, Рахов — Одесса;

№ 60/59 Чоп — Киев;

№ 32/31 Перемышль — Запорожье;

№ 92/91 Львов — Киев;

№ 2/1 Ивано-Франковск — Харьков;

№ 12/11 Львов — Одесса;

№ 82/81 Ужгород — Киев;

№ 36/38 Перемышль, Ужгород — Одесса;

№ 56/55 Рахов — Киев;

№ 749/750 Киев — Львов, Киев — Вена.

Видео дня

Время задержки можно отслеживать на портале uz-vezemo.com, информация обновляется каждый час.

Железнодорожники уже работают над возобновлением движения.

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