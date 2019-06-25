Во Львовской области разоблачили растрату госимущества в особо крупных размерах Сегодня, 11:27 400 Цей матеріал також доступний українською СБУ Злоумышленники нанесли госбюджету ущерб на 10 млн гривен СБУ

Служба безопасности Украины блокировала во Львовской области механизм растраты имущества в особо крупных размерах чиновниками одного из государственных предприятий химической промышленности.

Как сообщили в СБУ, должностные лица вносили в инвентаризационные ведомости и бухгалтерские документы недостоверные данные о производственных помещениях, после чего их разбирали на железобетонные конструкции и продавали по заниженной стоимости.

Полученные средства злоумышленники «отмывали» через подставные коммерческие структуры.

Таким образом в результате незаконной деятельности чиновников госпредприятия бюджету страны был нанесен ущерб в размере более 10 млн гривен.

Кроме того, деятельность злоумышленников могла привести к тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности.