Во Львовской области разоблачили подпольное производство некачественных комплектующих к оружию

28 марта, 20:35
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Изъятое оружие (Фото:МВД)

Изъятое оружие (Фото:МВД)

Во Львовской области разоблачили незаконное производство некачественных комплектующих к оружию, которые в дальнейшем реализовывались украинским военным на боевые позиции.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Как установили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областной полиции, жители Львова — отец и сын, обустроили помещение под производство глушителей к оружию. Приобщив еще двух граждан, наладили их сбыт под украинским брендом.

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Продавали устройства для бесшумной стрельбы через интернет магазины с указанием ложных характеристик товара, а также физическим и юридическим лицам.

В дальнейшем глушители попадали на фронт, где их использовалось при ведении боевых действий. Однако в результате некачественных комплектующих ухудшалась точность стрельбы, что иногда даже приводило к их разрыву.

На жалобы от покупателей подпольные производители не обращали внимания. Аналогичные жалобы поступали и к официальному изготовителю, который обратился к правоохранителям.

Полицейские завершили досудебное расследование по данному делу. Обвинительный акт, утвержденный Львовской областной прокуратурой, направлен в суд в отношении участников преступной группы.

В случае доказательства вины правонарушителям грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Оружие Российская агрессия Львовская область Комплектующие Война России против Украины

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