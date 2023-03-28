Во Львовской области разоблачили подпольное производство некачественных комплектующих к оружию
Изъятое оружие (Фото:МВД)
Во Львовской области разоблачили незаконное производство некачественных комплектующих к оружию, которые в дальнейшем реализовывались украинским военным на боевые позиции.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Как установили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областной полиции, жители Львова — отец и сын, обустроили помещение под производство глушителей к оружию. Приобщив еще двух граждан, наладили их сбыт под украинским брендом.
Продавали устройства для бесшумной стрельбы через интернет магазины с указанием ложных характеристик товара, а также физическим и юридическим лицам.
В дальнейшем глушители попадали на фронт, где их использовалось при ведении боевых действий. Однако в результате некачественных комплектующих ухудшалась точность стрельбы, что иногда даже приводило к их разрыву.
На жалобы от покупателей подпольные производители не обращали внимания. Аналогичные жалобы поступали и к официальному изготовителю, который обратился к правоохранителям.
Полицейские завершили досудебное расследование по данному делу. Обвинительный акт, утвержденный Львовской областной прокуратурой, направлен в суд в отношении участников преступной группы.
В случае доказательства вины правонарушителям грозит лишение свободы сроком до семи лет.