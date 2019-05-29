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Во Львовской области произошел обвал на шахте: погибли двое горняков

Вчера, 09:49
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Во Львовской области произошел обвал на шахте: погибли двое горняков - фото

hangela/pixabay.com

Иллюстративное фото

Во Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь в селе Селец произошел обвал породы.

Как сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец у себя в Facebook, в результате обвала погибли двое горняков.

«Тело одного погибшего подняли на поверхность… Работы по извлечению второго шахтера продолжаются», — отметил Волынец.

По его словам, всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке — 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

В свою очередь депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что обвал произошел около 6 утра.

«На 6:30 уже обнаружено тело одного из мужчин (мужчина местный житель 1997 года рождения), второго мужчину 1971 года рождения пока не обнаружили под завалами, работают службы. На 8:50 поступила информация, что и второй мужчина погиб», — добавил он.

Теги:   Шахтеры Шахта Львовская область

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