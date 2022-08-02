Россия нанесла ракетный удар по Львовской области — ОВА 2 августа, 18:59 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил взрыв на территории области (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил российский ракетный удар по территории области.

«Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара», — пишет он в Telegram.

Он добавил, что оперативные службы выехали на место.

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Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили две российских ракеты над Винницкой областью.

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