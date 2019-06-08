Во Львовской области полиция пресекла деятельность трех незаконных реабилитационных центров Сегодня, 03:39 Цей матеріал також доступний українською lv.npu.gov.ua Центры специализировались на лечении от наркотической и алкогольной зависимости lv.npu.gov.ua

Во Львовской области сотрудники полиции пресекли деятельность трех незаконных реабилитационных центров, в которых против воли удерживали 87 людей.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщил отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Центры специализировались на лечении от наркотической и алкогольной зависимости.

«Всего в центрах незаконно содержалось 87 человек. Стоимость пребывания лица за один месяц составляла от 8 до 12 тыс. гривен, также дополнительно оплачивались другие „медицинские“ услуги», — говорится в сообщении.

Фото: lv.npu.gov.ua

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях реабилитационных центров были обнаружены и изъяты: сумма в около полумиллиона гривен, средства связывания со следами крови, компьютерная техника, записи со списками пациентов, их наказаниями, затратами заведений и тому подобное.

Также в одном из центров был обнаружен пакет с таблетками, ампулами, шприцами и другими медикаментами.

Фото: lv.npu.gov.ua

Полиция задержала руководителя организации, 34-летнего уроженца Луганской области, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику полицейские сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УКУ.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование продолжается.