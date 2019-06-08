Екатерина Гольцберг
Личный стресс-тест
Светлана Алексиевич
Какая безумная цивилизация
Сергей Жадан
Харьковский флюгер
Леонид Бершидский
Какой будет Россия после Путина
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Во Львовской области полиция пресекла деятельность трех незаконных реабилитационных центров

Сегодня, 03:39
Цей матеріал також доступний українською
Во Львовской области полиция пресекла деятельность трех незаконных реабилитационных центров - фото

lv.npu.gov.ua

Центры специализировались на лечении от наркотической и алкогольной зависимости

Во Львовской области сотрудники полиции пресекли деятельность трех незаконных реабилитационных центров, в которых против воли удерживали 87 людей.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщил отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Центры специализировались на лечении от наркотической и алкогольной зависимости.

«Всего в центрах незаконно содержалось 87 человек. Стоимость пребывания лица за один месяц составляла от 8 до 12 тыс. гривен, также дополнительно оплачивались другие „медицинские“ услуги», — говорится в сообщении.

Фото: lv.npu.gov.ua

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях реабилитационных центров были обнаружены и изъяты: сумма в около полумиллиона гривен, средства связывания со следами крови, компьютерная техника, записи со списками пациентов, их наказаниями, затратами заведений и тому подобное.

Также в одном из центров был обнаружен пакет с таблетками, ампулами, шприцами и другими медикаментами.

Фото: lv.npu.gov.ua

Полиция задержала руководителя организации, 34-летнего уроженца Луганской области, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику полицейские сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УКУ.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование продолжается.

Теги:   Национальная полиция Украины Алкоголизм Реабилитационный центр Львовская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Вчера, 19:06

img
Официально: Тереза Мэй покинула должность лидера Консервативной партии
Футбол

Сегодня, 12:07

img
Авторитетный статистический портал назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Сербией
Политика

Вчера, 18:53

img
Мендель прокомментировала заявление Зеленского о потере контроля России над боевиками

ТОП 3

События

Вчера, 17:20

img
Сериал «Чернобыль»: «чернобыльский дайвер» Ананенко рассказал, как они на самом деле спустились под реактор
9623
События

Вчера, 21:16

img
Жалобы на полицию: после проверок отстранили 10 начальников
8245
События

Вчера, 14:05

img
Центр Киева в дыму: Нацкорпус устроил митинг на Софиевской площади
7821