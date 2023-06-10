Подтоплены десятки хозяйств. Во Львовской области из-за осадков река Сходничанка вышла из берегов, есть перекрытые дороги — видео 10 июня, 22:24 Из-за сильных дождей в Сходнице на Львовщине затопило улицы и дворы (Фото:Максим Козицкий/Телеграм)

Во Львовской области, в поселке Сходница Дрогобычского района из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Сходничанка, подтоплено около 40 домов, перекрыт участок дороги.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

«В результате прохождения сильных осадков в виде дождя вышла из берегов р. Сходничанка, произошло частичное подтопление поселка Сходница Дрогобычского района (улиц Заречная, Шевченко, Ивана Франко). По состоянию на 20.30 спасены 20 человек, из них 5 детей», — говорится в сообщении.

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В результате происшествия повреждены пять мостов. Жертв и пострадавших в результате подтопления предварительно нет. Спасательные работы продолжаются.

Также полицейские Львовской области сообщили о перекрытии дороги возле Сходницы.

«Так, перекрыто движение из Сходницы на Старый Кропивник — объезд через Залокоть. С другой стороны Сходницы перекрыта автодорога на село Урыч Стрыйского района», — отметила пресс-служба полиции в Facebook.

Движение на этом отрезке затруднено, правоохранители просят водителей пользоваться другими путями.

Информацию также подтвердил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

«В селе Урыч Стрыйского района размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обвалился мост через реку, заблокировав выезд из села», — говорится в сообщении.