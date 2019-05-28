Во Львовской области обвалилась стена школы, двое пострадавших
Вчера, 19:13
Во Львовской области в Яворивском районе обвалилась стена школы, сообщили в региональном управлении ГСЧС.
Событие произошло в общеобразовательной школе в селе Новини.
В результате пострадали мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
По предварительной информации спасателей, пострадавшие разбирали или монтировали стену, в связи с чем и произошло обрушение, передает Zaxid.net.