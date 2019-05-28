Во Львовской области обвалилась стена школы, двое пострадавших Вчера, 19:13 Цей матеріал також доступний українською Яворівський РВ ГУ ДСНС України у Львівській області В результате обрушения пострадали люди Яворівський РВ ГУ ДСНС України у Львівській області

Во Львовской области в Яворивском районе обвалилась стена школы, сообщили в региональном управлении ГСЧС.

Событие произошло в общеобразовательной школе в селе Новини.



В результате пострадали мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По предварительной информации спасателей, пострадавшие разбирали или монтировали стену, в связи с чем и произошло обрушение, передает Zaxid.net.