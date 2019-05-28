Сооми Ли
Сколько нужно спать, чтобы оставаться здоровым и бодрым
Андрей Смирнов
Зеленский вернул Украине Саакашвили
Олег Шама
Крым, Кенгир и 300-летие «воссоединения»
Павел Казарин
Говорит и показывает Коломойский
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Во Львовской области обвалилась стена школы, двое пострадавших

Вчера, 19:13
Цей матеріал також доступний українською
Во Львовской области обвалилась стена школы, двое пострадавших - фото

Яворівський РВ ГУ ДСНС України у Львівській області

В результате обрушения пострадали люди

Во Львовской области в Яворивском районе обвалилась стена школы, сообщили в региональном управлении ГСЧС.

Событие произошло в общеобразовательной школе в селе Новини.

В результате пострадали мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По предварительной информации спасателей, пострадавшие разбирали или монтировали стену, в связи с чем и произошло обрушение, передает Zaxid.net.

Теги:   ГСЧС Львов Школа

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 15:41

img
Наставник Милана объявил об отставке
Политика

Вчера, 12:16

img
Избирательная кампания: Нардепы уже начали раздавать людям сахар и строить детские площадки — КИУ
Футбол

Вчера, 20:45

img
Когда и где смотреть финал Лиги Европы Челси — Арсенал

ТОП 3

События

27 мая, 21:21

img
Новое правописание — десять новаций
6299
События

27 мая, 18:13

img
Опубликован полный текст нового Украинского правописания
5038
События

27 мая, 13:27

img
В Киеве приступили к замене стекла, разбитого на мосту через Владимирский спуск — видео
4875