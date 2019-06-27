Во Львовской области на группу отдыхающих упало дерево, среди пострадавших трое детей
27 июня, 10:29
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На территории реколекционно-развлекательного центра Светлица в поселке Брюховичи на группу отдыхающих упало дерево.
Об этом рассказали в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Как сообщается, в результате инцидента были травмированы пять человек, в том числе трое детей 2004, 2014 и 2015 года рождения.
Все пострадавшие были вынуждены обратиться за медицинской помощью, однако степень тяжести полученных ими травм не уточняется.