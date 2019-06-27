Во Львовской области на группу отдыхающих упало дерево, среди пострадавших трое детей 27 июня, 10:29 903 Цей матеріал також доступний українською t-pravda.te.ua Пострадавшие были вынуждены обратиться за медицинской помощью t-pravda.te.ua

На территории реколекционно-развлекательного центра Светлица в поселке Брюховичи на группу отдыхающих упало дерево.

Об этом рассказали в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Как сообщается, в результате инцидента были травмированы пять человек, в том числе трое детей 2004, 2014 и 2015 года рождения.

Все пострадавшие были вынуждены обратиться за медицинской помощью, однако степень тяжести полученных ими травм не уточняется.