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Во Львовской области на группу отдыхающих упало дерево, среди пострадавших трое детей

27 июня, 10:29
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t-pravda.te.ua

Пострадавшие были вынуждены обратиться за медицинской помощью

На территории реколекционно-развлекательного центра Светлица в поселке Брюховичи на группу отдыхающих упало дерево.

Об этом рассказали в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Как сообщается, в результате инцидента были травмированы пять человек, в том числе трое детей 2004, 2014 и 2015 года рождения.

Все пострадавшие были вынуждены обратиться за медицинской помощью, однако степень тяжести полученных ими травм не уточняется.

Теги:   Дети Деревья Львовская область

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