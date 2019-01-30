Во Львовской области мошенники пытались завладеть конфискатом под видом помощи для ООС
СБУ
разоблачила во Львовской области мошенников, которые пытались завладеть
конфискованными таможней товарами под видом помощи украинским военным, привлеченным
к Операции Объединенных сил на Донбассе.
Как сообщается, трое
жителей Киевской области и гражданин РФ подделали документы, необходимые для
бесплатных поставок продукции для нужд воинских частей, расположенных в
Донецкой области.
Именно на
основании них мошенники пытались присвоить товары, конфискованные
подразделениями ГФС за незаконное перемещение через госграницу, на сумму в 300
тысяч гривен.
Задержали
злоумышленников на территории одного из складских помещений государственной
исполнительной службы во время отгрузки конфиската.
По данному факту
открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (от 3 до 8 лет).