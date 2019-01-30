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Во Львовской области мошенники пытались завладеть конфискатом под видом помощи для ООС

Сегодня, 11:07
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СБУ

Мошенники пытались завладеть товарами на 300 тысяч гривен

СБУ разоблачила во Львовской области мошенников, которые пытались завладеть конфискованными таможней товарами под видом помощи украинским военным, привлеченным к Операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщается, трое жителей Киевской области и гражданин РФ подделали документы, необходимые для бесплатных поставок продукции для нужд воинских частей, расположенных в Донецкой области.

Фото: СБУ

Именно на основании них мошенники пытались присвоить товары, конфискованные подразделениями ГФС за незаконное перемещение через госграницу, на сумму в 300 тысяч гривен.

Задержали злоумышленников на территории одного из складских помещений государственной исполнительной службы во время отгрузки конфиската.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (от 3 до 8 лет).

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