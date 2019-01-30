Во Львовской области мошенники пытались завладеть конфискатом под видом помощи для ООС Сегодня, 11:07 326 Цей матеріал також доступний українською СБУ Мошенники пытались завладеть товарами на 300 тысяч гривен СБУ

СБУ разоблачила во Львовской области мошенников, которые пытались завладеть конфискованными таможней товарами под видом помощи украинским военным, привлеченным к Операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщается, трое жителей Киевской области и гражданин РФ подделали документы, необходимые для бесплатных поставок продукции для нужд воинских частей, расположенных в Донецкой области.

Фото: СБУ

Именно на основании них мошенники пытались присвоить товары, конфискованные подразделениями ГФС за незаконное перемещение через госграницу, на сумму в 300 тысяч гривен.

Задержали злоумышленников на территории одного из складских помещений государственной исполнительной службы во время отгрузки конфиската.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (от 3 до 8 лет).