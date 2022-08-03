Ракетный удар РФ по Львовской области: повреждено одно здание — ОВА 3 августа, 11:22 2 августа оккупанты нанесли удар по Львовской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что во вторник, 2 августа в результате ракетного удара РФ по области, было повреждено одно здание.

«Вчера во время воздушной тревоги враг нанес ракетный удар по объекту военной инфраструктуры неподалеку от Радехова (Червоноградский район). В результате удара повреждено одно здание», — написал он в Facebook.

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По его словам, пострадавших нет.

Во вторник, 2 августа, российские оккупанты выпустили по территории Украины с Каспийского моря восемь ракет. Шесть из них сбили зенитные ракетные войска, еще одну — истребитель авиации Воздушных Сил.

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