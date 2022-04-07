Во Львовской области и.о. мэра пытался продать гуманитарную помощь — прокуратура

7 апреля, 15:31
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Злоумышленника задержали непосредственно во время получения денег (Фото:Прокуратура)

Злоумышленника задержали непосредственно во время получения денег (Фото:Прокуратура)

Правоохранители задержали и.о. мэра одного из городов Львовской области, который пытался продать гуманитарную помощь.

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Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Злоумышленник вымогал у волонтера 100 тысяч гривен за передачу автобуса, бесплатно полученного горсоветом от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.

Видео дня

Оперативники задержали коррупционера непосредственно во время получения взятки.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мародерство Гуманитарная помощь Мародеры Львовская область Мэр

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