Во Львовской области и.о. мэра пытался продать гуманитарную помощь — прокуратура
Злоумышленника задержали непосредственно во время получения денег (Фото:Прокуратура)
Правоохранители задержали и.о. мэра одного из городов Львовской области, который пытался продать гуманитарную помощь.
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Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.
Злоумышленник вымогал у волонтера 100 тысяч гривен за передачу автобуса, бесплатно полученного горсоветом от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.
Оперативники задержали коррупционера непосредственно во время получения взятки.
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