Во Львовской области грузовик столкнулся с поездом Перемышль — Киев, водитель сбежал
Грузовой автомобиль во Львовской области столкнулся с поездом (Фото: Укрзализныця)
Во Львовской области грузовик выехал на железнодорожные пути и столкнулся с поездом Перемышль — Киев. Об этом сообщила Укрзализныця во вторник, 21 апреля.
Отмечается, что водитель «не обратил внимания» на звуковые и световые сигналы и в результате столкнулся с локомотивом поезда.
По предварительным данным, пострадавших нет, вагоны не повреждены, однако водитель скрылся с места происшествия.
18 апреля на станции Браилов в Винницкой области произошло столкновение тепловоза с поездом Интерсити+ Киев — Перемышль.
Во время столкновения в поезде находилось 576 пассажиров. Никто из них, а также работники железной дороги, не пострадали.
После инцидента пассажиров временно разместили на станции, а впоследствии резервный скоростной поезд доставил их в Киев.
По данным компании, боковое столкновение тепловоза частного карьера произошло по вине машиниста, который выехал на запрещающий сигнал перед пассажирским поездом Интерсити+.
2 апреля сообщалось, что в Харьковской области возле станции Коломак грузовик вызвал столкновение с пассажирским поездом Харьков — Львов. Пассажиры не пострадали, а машинист успел затормозить, что уменьшило силу удара, однако был поврежден локомотив и по меньшей мере один вагон. После аварии задерживался ряд поездов.