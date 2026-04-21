Грузовой автомобиль во Львовской области столкнулся с поездом (Фото: Укрзализныця)

Во Львовской области грузовик выехал на железнодорожные пути и столкнулся с поездом Перемышль — Киев . Об этом сообщила Укрзализныця во вторник, 21 апреля.

Отмечается, что водитель «не обратил внимания» на звуковые и световые сигналы и в результате столкнулся с локомотивом поезда.

По предварительным данным, пострадавших нет, вагоны не повреждены, однако водитель скрылся с места происшествия.

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Фото: Укрзализныця

18 апреля на станции Браилов в Винницкой области произошло столкновение тепловоза с поездом Интерсити+ Киев — Перемышль.

Во время столкновения в поезде находилось 576 пассажиров. Никто из них, а также работники железной дороги, не пострадали.

После инцидента пассажиров временно разместили на станции, а впоследствии резервный скоростной поезд доставил их в Киев.

По данным компании, боковое столкновение тепловоза частного карьера произошло по вине машиниста, который выехал на запрещающий сигнал перед пассажирским поездом Интерсити+.

2 апреля сообщалось, что в Харьковской области возле станции Коломак грузовик вызвал столкновение с пассажирским поездом Харьков — Львов. Пассажиры не пострадали, а машинист успел затормозить, что уменьшило силу удара, однако был поврежден локомотив и по меньшей мере один вагон. После аварии задерживался ряд поездов.