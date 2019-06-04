Во Львовской области глава общественной организации вымогал деньги у предпринимателя — СБУ 4 июня, 15:20 Цей матеріал також доступний українською СБУ Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы СБУ

Правоохранители разоблачили во Львовской области руководителя общественной организации, который вымогал деньги у местного предпринимателя, угрожая его деловой репутации.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В частности, злоумышленник угрожал коммерсанту обнародованием «заведомо ложной информации» о якобы нарушении им процедуры получения разрешения на добычу полезных ископаемых.

За свое молчание шантажист потребовал 30 тысяч гривен.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения всей суммы взятки.

Фото: СБУ

В отношении него начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368−3 УК Украины (от 3 до 7 лет лишения свободы).