Сергей Фурса
Газпром тянет время. Чего ожидать Украине
Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Андрей Пионтковский
Война и мир Владимира Зеленского
Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Во Львовской области более 10 человек отравились в кафе

Вчера, 21:42
Цей матеріал також доступний українською
Во Львовской области более 10 человек отравились в кафе - фото

НВ

В Каменке-Бугской во Львовской области более 10 человек обратились за медицинской помощью после пищевого отравления в кафе.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также количество потерпевших, назначены экспертизы», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, более десяти человек в возрасте от 14 до 45 лет отравились в одном из кафе райцентра. Медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию в состоянии средней степени тяжести.

Теги:   Львовская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 12:24

img
Не только Коломойский: СМИ выяснили, с какими политиками и бизнесменами работал глава АП Богдан
События

Вчера, 14:55

img
В Одесской области в результате масштабного ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали
Компании/Рынки

Сегодня, 10:18

img
Правительство РФ разрешило скрывать данные о компаниях из Крыма

ТОП 3

События

16 июня, 17:42

img
В Украину возвращаются дожди и грозы — карта
15141
События

Вчера, 16:52

img
Украина не будет больше пытаться пройти Керченский пролив, как во время захвата моряков в ноябре — Хомчак
12491
События

Вчера, 11:03

img
Сообщения о занятии украинскими военными позиций в Донецке оказались фейком — ООС
5365

Новости Одессы

img
Полиция проверяет сообщение о «минировании» университета
img
Во дворе одесской высотки задержали рецидивиста с гранатой
img
Еще один одесский общественник решил попытать счастья на внеочередных выборах в Раду