Во Львовской области более 10 человек отравились в кафе Вчера, 21:42 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

В Каменке-Бугской во Львовской области более 10 человек обратились за медицинской помощью после пищевого отравления в кафе.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также количество потерпевших, назначены экспертизы», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, более десяти человек в возрасте от 14 до 45 лет отравились в одном из кафе райцентра. Медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию в состоянии средней степени тяжести.