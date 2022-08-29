Земельные участки в туристском районе: во Львовской области арестовали имущество жены Медведчука 29 августа, 17:25 Речь идет о земельных участках Оксаны Марченко общей стоимостью более 2 млн гривен (Фото:СБУ)

Правоохранители арестовали во Львовской области имущество Оксаны Марченко, которая является женой обвиняемого в госизмене прокремлевского нардепа Виктора Медведчука.

Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Речь идет о трех земельных участках в Стрыйском районе общей стоимостью более 2 млн гривен.

Видео дня

Как рассказали в СБУ, в 2009 году местная РГА приняла незаконное решение об их безвозмездной передаче из государственной собственности частному предприятию, конечным бенефициаром которого оказалась Марченко.

«При этом не было сделано никаких изменений в Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности. Впоследствии предприниматели, с целью завладеть активами „на законных основаниях“, внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный участок на три отдельных и оформили их как собственность компании», — говорится в сообщении.

В дальнейшем там было начато строительство туристической инфраструктуры, на которые также бы наложен арест.

На данное время проводится процедура передачи указанных участков и находящихся на их территории объектов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Оксана Марченко покинула территорию Украины 18 февраля, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ. По данным СМИ, ее автомобиль выехал в Беларусь через КПП в Черниговской области.

Мужа Марченко Виктора Медведчука, сбежавшего в начале вторжения из-под домашнего ареста, задержали 12 апреля, когда он пытался сбежать из страны, переодевшись в военную форму.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.