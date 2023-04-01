Взрыв гранаты во Львове. В Нацполиции рассказали подробности ночного инцидента 1 апреля, 10:43 Граната РГН (Фото:ukrmilitary.com)

Во Львове вечером в пятницу, 31 марта, в многоквартирном доме предварительно взорвалась граната РГН. Правоохранители возбудили дело по данному факту, ведется расследование.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что около 22:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о взрыве, произошедшем в одном из жилищ в многоквартирном доме по улице Замарстыновской во Львове.

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По данным полиции, в квартире взорвалась граната, вероятно, РГН. В результате взрыва гость, 44-летний житель Чернигова, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а хозяин дома, 52-летний львовянин, госпитализирован с тяжелыми травмами.

Дело было открыто по статьям ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — лишение свободы сроком до 15 лет.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают происшествия и происхождение боеприпаса.