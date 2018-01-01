Во Львовской области загорелся резервуар с нефтепродуктами
Во вторник, 11 декабря, во Львовской области загорелся резервуар с нефтепродуктами вблизи нефтедобывающей вышки.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, сообщение о пожаре в резервуаре емкостью 20 куб. м поступило еще утром в 09:40. Сейчас горение нефти продолжается.
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Спасатели отмечают, что огонь может перекинуться на территорию двух амбаров с нефтепродуктами: один расположен на расстоянии около 5 м, второй - 20 м. На данный момент пожарные осуществляют пенную атаку.
К ликвидации пожара нефтепродуктов на территории Попелевского сельского совета Дрогобычского района привлечено 37 спасателей и девять единиц техники.