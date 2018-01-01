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Во Львовской области загорелся резервуар с нефтепродуктами

Сегодня, 15:15
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Спасатели ликвидируют пожар нефтепродуктов

Фото: ГСЧС

Во вторник, 11 декабря, во Львовской области загорелся резервуар с нефтепродуктами вблизи нефтедобывающей вышки.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, сообщение о пожаре в резервуаре емкостью 20 куб. м поступило еще утром в 09:40. Сейчас горение нефти продолжается.

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Спасатели отмечают, что огонь может перекинуться на территорию двух амбаров с нефтепродуктами: один расположен на расстоянии около 5 м, второй - 20 м. На данный момент пожарные осуществляют пенную атаку.

К ликвидации пожара нефтепродуктов на территории Попелевского сельского совета Дрогобычского района привлечено 37 спасателей и девять единиц техники.

Теги:   Пожар Львовская область Нефтепродукты ГСЧС

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