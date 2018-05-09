Во Львовской области загорелся автобус с пассажирами

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Никто не пострадал
Фото: ГСЧС

Никто не пострадал

Вечером во вторник, 8 мая, на автостанции в Червонограде загорелся рейсовый автобус, курсирующий по маршруту Львов - Ковель.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

"К месту происшествия немедленно выехали спасатели тридцать третьей государственной пожарно-спасательной части г. Червоноград. В 20:03 пожарным удалось локализовать пожар, и в 20:11 полностью ликвидировать. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек", – говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал – водитель вовремя заметил задымление и высадил пассажиров.

Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за нехватки свободных мест люди заблокировали движение электричек.

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