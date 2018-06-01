Во Львовской области задержали полицейского-сутенера и его руководителя

Правоохранители задержали во Львовской области сотрудника батальона полиции особого назначения Главного управления Нацполиции, который занимался сутенерством.

Как сообщили в прокуратуре, по данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.2 ст.303 УК Украины (до трех лет лишения свободы).

При этом он также давал своему руководству взятки, чтобы избежать дисциплинарных наказаний за прогулы.

"Установлено, что указанный работник систематически не выходил на работу, а за укрытия такого факта предоставлял неправомерную выгоду одному из своих руководителей. Указанный руководитель во время непосредственного получения им неправомерной выгоды в сумме 6500 гривен от подчиненного работника задержан", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проведения досудебного расследования установлено еще несколько работников, которые систематически прогуливали работу и давали взятки своему командиру.

Ранее сообщалось, что хмельницкие полицейские предлагали подозреваемому за взятку уничтожить доказательства его вины.