Во Львовской области задержали мужчину, который угрожал взорвать дом своей жены

Для задержания мужчины был задействован спецназ

Пресс-служба полиции Львовской области сообщает, что вечером в понедельник, 29 октября, был задержан мужчина, который угрожал взорвать дом своей жены.

Происшествие произошло в одном из сел Пустомытовского района.

Для задержания мужчины был задействован спецназ. Во время инцидента никто не пострадал.

"Мужчина не шел на переговоры и угрожал подорвать дом. Спецназ взял дом штурмом, злоумышленник задержан", - заявил начальник главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

Полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой).

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