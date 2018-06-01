01 июня 2018, пятница

Во Львовской области вспыхнул масштабный торфяной пожар

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Во Львовской области загорелось 12 га торфа
Фото: ГСЧС

Во Львовской области загорелось 12 га торфа

В пятницу, 1 июня, во Львовской области на территории торфяного поля в селе Сытыхов Жолковского района произошел пожар.

Как сообщили в областном ГСЧС, горение торфа происходит отдельными ячейками на площади 12 га.

Заместитель начальника оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Владимир Дубасюк сообщил, что сложность пожара заключается в значительной площади возгорания и нехватке воды для тушения, передает Zaxid.net.

Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются, привлечены 186 спасателей, 14 единиц пожарной техники и три единицы вспомогательной техники.

Напомним, 28 мая в Херсонской области в Раденском лесничестве произошел лесной пожар на территории 20 га. К тушению привлекли авиацию. Впоследствии стало известно, что пожар у Раденска распространилась на 580 га леса.

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