Во Львовской области во время массовой драки в электричке пострадала сотрудница Нацполиции Сегодня, 14:53 413 Цей матеріал також доступний українською Фото: moz.gov.ua Женщина-полицейский была госпитализирована с сотрясением мозга

Во вторник, 25 декабря, в пригородном электропоезде сообщением Львов – Здолбунов несколько пассажиров устроили массовую драку.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Львовской области.

Когда же на станцию в поселке Красное прибыла группа реагирования патрульной службы, чтобы прекратить драку, один из ее участников, 47-летний житель Бугского района, нанес женщине-полицейскому удар в голову.

В результате нападения пострадавшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга и ушибами.

Злоумышленник задержан. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.