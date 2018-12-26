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Во Львовской области во время массовой драки в электричке пострадала сотрудница Нацполиции

Сегодня, 14:53
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Фото: moz.gov.ua

Женщина-полицейский была госпитализирована с сотрясением мозга

Во вторник, 25 декабря, в пригородном электропоезде сообщением Львов – Здолбунов несколько пассажиров устроили массовую драку.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Львовской области.

Когда же на станцию в поселке Красное прибыла группа реагирования патрульной службы, чтобы прекратить драку, один из ее участников, 47-летний житель Бугского района, нанес женщине-полицейскому удар в голову.

В результате нападения пострадавшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга и ушибами.

Злоумышленник задержан. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги:   Драка Электричка Львовская область Полиция

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