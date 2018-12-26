Во Львовской области во время массовой драки в электричке пострадала сотрудница Нацполиции
Во вторник, 25 декабря, в пригородном электропоезде сообщением Львов – Здолбунов несколько пассажиров устроили массовую драку.
Об этом сообщили в управлении Нацполиции Львовской области.
Когда же на станцию в поселке Красное прибыла группа реагирования патрульной службы, чтобы прекратить драку, один из ее участников, 47-летний житель Бугского района, нанес женщине-полицейскому удар в голову.
В результате нападения пострадавшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга и ушибами.
Злоумышленник задержан. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.