Во Львовской области трое взрослых и ребенок попали в реанимацию после укусов змей

Пострадавшие от укусов змей находятся в реанимации

Во Львовской области госпитализировали троих женщин и подростка после укусов змей.

Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения региона, пострадала одна жительница Закарпатской области, две другие женщины и девочка были из Львовской области.

Все они находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшие получили укусы в область ног и рук.

Ранее сообщалось, что индонезийская певица Ирма Буле скончалась после укуса кобры на сцене во время своего выступления в Караванге.