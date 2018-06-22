22 июня 2018, пятница

Во Львовской области трое взрослых и ребенок попали в реанимацию после укусов змей

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Пострадавшие от укусов змей находятся в реанимации
Фото: Pixabay

Пострадавшие от укусов змей находятся в реанимации

Во Львовской области госпитализировали троих женщин и подростка после укусов змей.

Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения региона, пострадала одна жительница Закарпатской области, две другие женщины и девочка были из Львовской области.

Все они находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшие получили укусы в область ног и рук.

Ранее сообщалось, что индонезийская певица Ирма Буле скончалась после укуса кобры на сцене во время своего выступления в Караванге.

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