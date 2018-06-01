01 июня 2018, пятница

Во Львовской области таможенники занимались систематическим взяточничеством

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Таможенники систематически вымогали взятки за переправку автозапчастей
Фото: СБУ

Таможенники систематически вымогали взятки за переправку автозапчастей

Правоохранители задержали во Львовской области двух сотрудников таможенного поста Мостиска.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украина.

"Злоумышленники систематически требовали деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий во время переправки автозапчастей через границу", - говорится в сообщении.

В частности, оперативники задокументировали факт получения таможенниками взятки в сумме восемь тысяч гривен и задержали их на рабочем месте.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12). Обоим чиновникам таможни объявлено о подозрении в совершении преступления", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на взятке попались сотрудники таможни и погранслужбы.

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