Во Львовской области таможенники занимались систематическим взяточничеством

Правоохранители задержали во Львовской области двух сотрудников таможенного поста Мостиска.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украина.

"Злоумышленники систематически требовали деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий во время переправки автозапчастей через границу", - говорится в сообщении.

В частности, оперативники задокументировали факт получения таможенниками взятки в сумме восемь тысяч гривен и задержали их на рабочем месте.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12). Обоим чиновникам таможни объявлено о подозрении в совершении преступления", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на взятке попались сотрудники таможни и погранслужбы.