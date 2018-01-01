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Во Львовской области столкнулись военный грузовик и микроавтобус: семь пострадавших

Сегодня, 12:02
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В результате ДТП пострадали семь человек

Утром 13 декабря во Львовской области на автодороге Львов-Тернополь произошло ДТП с участием военного грузовика КрАЗ и микроавтобуса Volkswagen T5.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, сейчас на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личные данные участников происшествия.

С места аварии госпитализировали водителя и шестерых пассажиров микроавтобуса, трое из которых - несовершеннолетние.

В пресс-службе Генштаба ВСУ сообщили, что по предварительным данным, из-за сложных погодных условий военный грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом.

Военная служба правопорядка выясняет обстоятельства аварии.

Теги:   КрАЗ Львовская область Генштаб ДТП

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