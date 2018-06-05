Во Львовской области сотрудница полиции сбила насмерть велосипедистку

На автодороге Кудырявцы-Новый Милятин Бугского района Львовской области автомобиль Skoda Octavia сбил насмерть велосипедистку.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
При этом отмечается, что за рулем Skoda находилась старший сержант полиции 1975 года рождения.
"Жительница Каменка-Бугского района совершила наезд на жительницу села Кудырявцы 1957 года рождения, которая двигалась на велосипеде по встречному направлению. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве под колесами маршрутки погиб велосипедист.
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