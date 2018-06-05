05 июня 2018, вторник

Во Львовской области сотрудница полиции сбила насмерть велосипедистку

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Пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой
Фото: РБК-Украина

Пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой

На автодороге Кудырявцы-Новый Милятин Бугского района Львовской области автомобиль Skoda Octavia сбил насмерть велосипедистку.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

При этом отмечается, что за рулем Skoda находилась старший сержант полиции 1975 года рождения.

"Жительница Каменка-Бугского района совершила наезд на жительницу села Кудырявцы 1957 года рождения, которая двигалась на велосипеде по встречному направлению. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве под колесами маршрутки погиб велосипедист.

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