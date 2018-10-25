25 октября 2018, четверг

Во Львовской области скоростной пассажирский поезд сбил школьницу

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Поезд ехал из Польши
Фото: slovoidilo.ua

Поезд ехал из Польши

Вечером в среду, 24 октября, скоростной поезд сообщением Перемышль-Одесса сбил 17-летнюю девушку.

По данным полиции, инцидент произошел возле железнодорожного переезда в селе Княжий Мост во Львовской области.

Девушка училась в 10-м классе местной школы. От полученных травм она скончалась на месте.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 291 УК Украины (нарушение действующих правил на транспорте).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Тело погибшей направили на экспертизу. Проводится досудебное расследование.

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