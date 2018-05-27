Во Львовской области правоохранители требовали взятку за изменение статьи "умышленное убийство" на более мягкую

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Сиховского райотдела полиции Львовской области и двух его подчиненных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперуполномоченный, следователь и один из руководителей Сиховского отдела полиции требовали от местной жительницы пять тысяч долларов США. За эти деньги они обещали переквалифицировать статью "умышленное убийство", по которой подозревается ее отец, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса.

Оперативники задержали злоумышленников во время получения всей суммы на территории одной из больниц города, где находился обвиняемый.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос объявления задержанным о подозрении и избрание им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что во Львове сотрудница Центра предоставления услуг участникам боевых действий требовала деньги с бойца АТО.