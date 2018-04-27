Во Львовской области пьяный водитель сбил капрала полиции, после чего попытался сбежать

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Полицейского госпитализировали в реанимацию
Фото: полиция

Полицейского госпитализировали в реанимацию

В четверг вечером, 26 апреля, на стационарном посту Плай в селе Добряны Стрыйского района автомобиль сбил сотрудника патрульной службы полиции.

Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции Львовской области.

"Водитель автомобиля Mazda CX-5, 52-летний житель Ивано-Франковской области, на освещаемом пешеходном переходе совершил наезд на 21-летнего полицейского, капрала полиции", - говорится в сообщении.

В результате ДТП патрульный получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской центральной районной больницы.

При этом водитель с места происшествия пытался сбежать.

"Совершив наезд, водитель пытался скрыться, однако полицейские задержали его. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время проверки у водителя Mazda обнаружено 1,5 промилле алкоголя в крови", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пьяный водитель сбил полицейского и пограничника.

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