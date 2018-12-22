Во Львовской области первый приход УПЦ МП перешел в Православную церковь Украины Сегодня, 21:11 259 Цей матеріал також доступний українською Фото: Митрополит Димитрий Рудюк via Facebook Приход УПЦ МП в Жолкве перешел в ПЦУ

Приход святых апостолов Петра и Павла города Жолква Львовской области вышел из УПЦ Московского патриархата и перешел в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил настоятель храма, руководитель пресс-службы Львовской епархии УПЦ МП архимандрит Маркиан Каюмов.

"22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жолква присоединился к Поместной автокефальной Православной церкви Украины. Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма", - заявил он в Facebook.

Митрополит Львовский и Сокальский Православной церкви Украины Димитрий Рудюк поздравил прихожан и настоятеля храма с этим решением.

"Искренне поздравляю православных жителей Жолквы - прихожан храма свв. первов. апп. Петра и Павла г. Жолква во главе с настоятелем о. архимандритом Маркианом (Каюмовым) с тем, что они совершили мужественный шаг и перешли в юрисдикцию Львовско-Сокальской епархии Православной церкви Украины, изменив свою принадлежность с МП на Единую поместную Православную церковь Украины", - написал митрополит Димитрий в Facebook.

Приход Жолквы первым во Львовской области перешел под крыло Православной церкви Украины.

Напомним, что приход св. Первомученика архидиакона Стефана в селе Мынай, принадлежавший ранее к УПЦ Московского патриархата, присоединился к Закарпатской епархии Православной церкви Украины.

Несмотря на протесты Русской православной церкви и подконтрольного ей Московского патриархата 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Митрополит Епифаний. Кто стал предстоятелем Православной церкви Украины

Ожидается, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии.