Крупнейший комплекс на западной Украине. Во Львовской области открыли первую часть солнечной электростанции

Во Львовской области открыли первую очередь солнечной электростанции из комплекса, который станет крупнейшим на территории западной Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Открытие первой очереди

Открывали электростанцию ​​в Яворовском районе в пределах восемнадцатого Международного экономического форума, который в эти дни проходит во Львове. Энергопарк Яворов, который входит в так называемый энергоостров, будут открывать в две очереди.

Станция способна разгрузить потребления электроэнергии на пике - в дневное летнее время

Вторую очередь начнут строить в декабре. Уже летом следующего года ее откроют. В общем энергопарк займет площадь в 140 гектаров и станет частью так называемого энергоострова. Об общих мощностях будущего парка рассказал глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

"Крупнейший украинский энергоостров альтернативной энергетики, который будет состоять из трех солнечных станций. Суммарная мощность будет составлять 76 МВт", - рассказал Синюткай.

Год на строительство

Как говорит директор компании Экооптима Максим Козицкий, построили первую очередь электростанции ровно за год: в ноябре начали земляные работы, а сами панели начали монтировать в апреле.

"Первая очередь - это 70 гектаров, которые уже полностью построены. В этой очереди 135 тыс. модулей производства китайской компании. Мощность первой очереди - 36,5 МВт. Станция выдает мощность в общую сеть Украины. Первая очередь может в дневной период обеспечивать половину Яворивского района", - сказал Кощицький.

Зависимость от погодных условий

Козицкий добавил, что питание общей сети, а не местных подстанций - это требование украинского законодательства к зеленой энергетике.

Эксперт по зеленой энергетике, эколог Анатолий Павелко отметил, что именно солнечная энергетика действительно является наиболее экологичной. Однако, она слишком зависит от природных факторов, поэтому максимальных расчетных мощностей станция будет достигать лишь при определенных природных условиях, добавил Павелко.

Электростанция должна окупиться примерно через 6,5 лет

"На максимальную мощность станция может выходить летом. В зимнее время или когда есть высокая облачность, проект мощность не выдает. Эти дополнительные мощности в энергосистеме Украины не будут лишними. Особенностью солнечной энергетики является то, что она способна генерировать электроэнергию именно в то время, на которое приходится один из пиков потребления электроэнергии. Это дневное летнее время, когда большую часть электроэнергии потребляют бытовые и промышленные кондиционеры", - отметил Павелко.

В проект инвестировали около 35 млн евро, 70% из которых - средства Европейского банка реконструкции и развития. Ожидается, что окупится электростанция примерно через 6,5 лет работы.