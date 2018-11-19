Во Львовской области нашли мертвым контрактника ВСУ

В воскресенье, 18 ноября, во Львовской области погиб военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
Как сообщили в пресс-службе бригады, военного нашли в квартире, которую он арендовал. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в Яворове. Военный проходил службу в зоне АТО, а последние полтора года служил в рядах ВСУ по контракту.
Имя погибшего не разглашается, ведется расследование.
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