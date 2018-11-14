14 ноября 2018, среда

Во Львовской области на территории гостиничного комплекса погиб строитель

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Комплекс принадлежит бывшему свободовцу Игорю Кривецкому
Фото: Edem Resort Medical & SPA

Комплекс принадлежит бывшему свободовцу Игорю Кривецкому

Во Львовской области во время строительных работ на территории гостиничного комплекса Edem Resort Medical & SPA погиб 26-летний работник.

Об этом ZAXID.NET сообщили в отделе коммуникации областного управления Национальной полиции.

По информации полицейских, трагический случай произошел утром в среду, 14 ноября, в с. Стрелки Перемышлянского района.

"На стройке с высоты третьего этажа упал рабочий. Медикам, которые прибыли на место происшествия, не удалось спасти мужчину. Погибший - 26-летний житель Пустомытовского района", - сообщили в полиции.

Руководство комплекса отказалось прокомментировать ситуацию.

Гостиничный комплекс Edem Resort Medical & SPA считается крупнейшим в Восточной Европе. Он принадлежит бизнесмену и бывшему народному депутату от Свободы Игорю Кривецкому. За последние два года комплекс был расширен на десятки гектаров земли за счет участков участников АТО.

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