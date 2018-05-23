Во Львовской области мужчина сжег флаги Украины возле памятника жертвам репрессий - фото

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Злоумышленнику за содеянное грозит до трех лет лишения свободы
Фото: Олег Божик/Facebook

Злоумышленнику за содеянное грозит до трех лет лишения свободы

В Городке Львовской области задержали мужчину, который сжег два государственных флага Украины возле памятника жертвам репрессий в центре города.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения", - говорится в сообщении.

При этом мотивы злоумышленника не уточняются.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вандалы облили краской памятную доску добровольцев.

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