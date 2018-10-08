08 октября 2018, понедельник

Во Львовской области мужчина попал под поезд и выжил

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В результате происшествия мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию
Фото: moz.gov.ua

В результате происшествия мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию

В воскресенье, 7 октября, на железнодорожной станции Ходоров во Львовской области поезд сбил мужчину.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации.

Как отмечается, инцидент произошел около 20.20.

"Поезд №702 сообщением Львов-Черновцы на четвертом главному пути травмировал местного жителя 1971 года рождения", - рассказали в ОГА.

Несмотря на полученные травмы, пострадавший мужчина выжил. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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