Во Львовской области мужчина попал под поезд и выжил

В результате происшествия мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию

В воскресенье, 7 октября, на железнодорожной станции Ходоров во Львовской области поезд сбил мужчину.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации.

Как отмечается, инцидент произошел около 20.20.

"Поезд №702 сообщением Львов-Черновцы на четвертом главному пути травмировал местного жителя 1971 года рождения", - рассказали в ОГА.

Несмотря на полученные травмы, пострадавший мужчина выжил. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.