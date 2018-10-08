Во Львовской области мужчина попал под поезд и выжил

В воскресенье, 7 октября, на железнодорожной станции Ходоров во Львовской области поезд сбил мужчину.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации.
Как отмечается, инцидент произошел около 20.20.
"Поезд №702 сообщением Львов-Черновцы на четвертом главному пути травмировал местного жителя 1971 года рождения", - рассказали в ОГА.
Несмотря на полученные травмы, пострадавший мужчина выжил. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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